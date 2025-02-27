Испуганная москвичка спряталась от собственной собаки на балконе

Вызов в экстренные службы поступил в 21:17. Женщина сообщила, что в квартире на Липецкой улице в Бирюлево Восточном на нее напала собственная собака. Питомец покусал хозяйку и остался в комнате, а пострадавшая укрылась на балконе и боится выйти.

Ранее в Сочи пострадавшая от собаки женщина вызвала полицию. Она выгуливала своего лабрадора и наткнулась на пьяную компанию с агрессивным акита-ину. Чужой пес облаял и искусал незнакомцев. Его хозяева заметили произошедшее не сразу, а после нагрубили пострадавшей и отказались называть свои имена. Правоохранители проигнорировали просьбу о помощи.