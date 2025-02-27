Испуганная москвичка спряталась от собственной собаки на балконе

Источник 360.ru: собака в Москве покусала хозяйку, женщина спряталась на балконе

Фото: РИА «Новости»

На юге Москвы домашняя собака покусала хозяйку. Женщина спряталась на балконе и вызвала спасателей, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 21:17. Женщина сообщила, что в квартире на Липецкой улице в Бирюлево Восточном на нее напала собственная собака. Питомец покусал хозяйку и остался в комнате, а пострадавшая укрылась на балконе и боится выйти.

Ранее в Сочи пострадавшая от собаки женщина вызвала полицию. Она выгуливала своего лабрадора и наткнулась на пьяную компанию с агрессивным акита-ину. Чужой пес облаял и искусал незнакомцев. Его хозяева заметили произошедшее не сразу, а после нагрубили пострадавшей и отказались называть свои имена. Правоохранители проигнорировали просьбу о помощи.

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