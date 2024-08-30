Мощный пожар охватил квартиру в многоэтажке на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: квартира загорелась на улице Марии Ульяновой в Москве

Возгорание произошло в квартире № 96 дома № 9 корпус 1 на улице Марии Ульяновой в Ломоносовском районе столицы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Спасатели сейчас работают на месте ЧП. Они выясняют, что стало причиной пожара. Квартира очень захламлена», — сказал он.

В трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже, зафиксировали плотное задымление и высокая температура. Пожар охватил коридор, одну комнату и частично еще две.

Также задымление зафиксировали на чердаке. С восьмого этажа многоэтажного дома валил густой черный дым.

На месте ЧП работали четыре звена газодымозащитной службы: одно отправили на тушение, второе задействовали на кровле и еще одно занялось проверкой соседних квартир на этаже.

Пожар уже потушили. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Ранее в квартире на улице Артамонова в Москве прогремел взрыв. Хлопок раздался из-за детонации неизвестного устройства. В результате пострадали два человека. Также спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов.