Уфимец подорвался на пивной кеге и перепугал соседей

В Уфе мужчина подорвался на пивной кеге, перепугал местных жителей и попал на видео. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как мужчина в зеленой футболке нетрезвой походкой направляется в сторону дома. В руках у него огромная бутыль из-под пива.

В какой-то момент уфимец поскользнулся на мокром асфальте и рухнул на кегу. Та взорвалась с таким громких звуком, что вокруг зазвучали сирены припаркованных автомобилей.

Известно, что все произошло на проспекте Октября, 21/1. Сильный хлопок напугал жителей дома.

