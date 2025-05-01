Товарный поезд врезался в КамАЗ с пивом в Ивановской области

В Тейкове Ивановской области столкнулись товарный поезд и КамАЗ, загруженный кегами с пивом. Об этом сообщили в УМВД по региону .

В результате аварии пострадали два человека. Сейчас на месте работают полицейские, они выясняют причины происшествия.

«Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир КамАЗа живы, но получили тяжелые травмы», — сообщили в УМВД.

Ранее прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом в Подмосковье. Инцидент произошел, когда водитель Kia Rio потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом по маршруту Москва — Рославль.