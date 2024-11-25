Учителя ОБЖ школы в Кирове обвинили в рукоприкладстве

Родители учеников школы № 53 в Кирове обратились с заявлением из-за действий учителя ОБЖ. Мужчина позволяет себе рукоприкладство, один раз выведя школьника из кабинета за ухо, а другой пнув ученика в коридоре, пожаловались они. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Согласно данным с сайта школы, мужчина работает педагогом восемь лет, а по образованию — военный техник-механик. Сам учитель отказался от комментариев.

Ранее в Химках отстранили от работы учительницу русского языка, которая пришла на занятия с дуршлагом на голове и объяснила это верой в летающего макаронного монстра. При этом ранее на нее не жаловался никто из учеников.

После этого в соцсетях начался флешмоб в поддержку педагога-пастафарианки. Незнакомые ей люди надевали сита разных форм и размеров на головы себе и домашним питомцам, а также брали в руки пачки макарон.