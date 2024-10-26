Россияне запустили флешмоб в дуршлагах в поддержку учительницы из Химок

Администрация отстранила от работы учительницу из Химок, которая провела урок с дуршлагом на голове. За нее заступились не только родители учеников, но и совершенно незнакомые люди. Россияне устроили в соцсетях флешмоб в поддержку пастафарианки. 360.ru собрал некоторые фотографии.

«В поддержку той самой учительницы, на которую организовали травлю за то, что она надела дуршлаг на голову. Ребята, занимающиеся травлей, вы не очень. Будьте добрее», — написала одна из девушек.

Она опубликовала в интернете фотографию с пластиковым дуршлагом на голове. Такие же селфи выложили десятки россиян, возмущенных ситуацией. Они надели сита разных форм и размеров на головы себе, своим детям, собакам, кошкам и декоративным крысам, скривили рожицы и взяли в руки пачки макарон. Участники флешмоба пошутили на тему пастафарианства, выступили против демонстрации религиозной символики в школе, назвали отстранение учительницы беспределом и призвали вернуть ее к работе.