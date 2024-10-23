Химкинскую учительницу-пастафарианку временно отстранили от работы

Учительницу из Химок, которая вела урок с дуршлагом на голове, временно отстранили от работы. Об этом 360.ru сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

«Управление по образованию администрации городского округа Химки Московской области проводит проверку о соответствии педагога занимаемой должности, до окончания проверки Ламм М.А. отстранена от выполнения своих обязанностей», — заявили там.

Скандал в школе произошел накануне. По данным Telegram-канала Mash, учительница русского языка одной из химкинских школ пришла на уроки в дуршлаге, объяснив это тем, что верит в летающего макаронного монстра. На нее пожаловались родители учеников. Несмотря на то что ранее к ее урокам ни у кого не было претензий, они потребовали отстранить педагога.

Ранее учитель из Хабаровска, уволенный за танцы на каблуках, подал в суд на управление образования, требуя восстановить его на рабочем месте.