Ученик челябинской школы рассказал подробности нападения подростка с молотком

74.ru: во время нападения подростка в челябинской школе всех закрыли в кабинетах

Учителя закрыли в кабинетах всех учащихся, которые находились в школе № 68 в Челябинске в момент нападения. Об этом 74.ru рассказал один из школьников.

«Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах», — отметил он.

Школьник добавил, что через час всех учащихся отпустили домой. По его словам, подросток с молотком напал на одноклассников на первом этаже на перемене после первого урока.

Мать одноклассницы нападавшего сообщила, что тот набросился на детей на уроке биологии.

По данным Telegram-канала Shot, 13-летний подросток участвовал в суицидальном квесте и выполнял задания кураторов. Школьника задержали до того, как тот успел наложить на себя руки. В учебное заведение он пронес нож, молоток и пистолет.

По информации источника 360.ru, подросток не только ранил учительницу и трех одноклассников, но и нанес повреждения себе. Одной из девочек он проломил молотком череп, она находится в реанимации.