Пострадавшей в Челябинске девочке одноклассник проломил череп молотком

Shot: школьник из Челябинска при нападении проломил череп однокласснице

Одна из пострадавших при нападении в челябинской школе № 68 попала в больницу с проломленным черепом. О травмах девочки сообщил Telegram-канал Shot .

«Девочку госпитализировали в реанимацию областной детской клинической больницы, за ее жизнь борются врачи», — сообщил источник Telegram-канала.

Источник Shot подчеркнул, что нападавший не выбирал жертв целенаправленно, он наносил удары детям хаотично.

По предварительным данным, полиция уже задержала 13-летнего нападавшего. Данные о ЧП официально комментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он подтвердил, что подросток набросился на одноклассников и учителей. Глава региона дал поручение выяснить, как учащийся смог пронес в школу молоток.