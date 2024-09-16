«Нанес повреждения себе». Появились подробности нападения в челябинской школе

Источник 360.ru: нападавший в челябинской школе ранил сам себя

Школьник, напавший на одноклассников в Челябинске, ранил сам себя, рассказал источник 360.ru. Он раскрыл другие подробности ЧП.

Нападение случилось 16 сентября в 09:05 в МБОУ СОШ № 68 имени Родионова на улице Барбюса.

Ученик седьмого класса 2011 года рождения пронес в здание образовательного учреждения нож, молоток и пистолет. Подросток вошел в кабинет химии и набросился на одноклассников. В результате пострадали две девочки и один мальчик.

«Учитель <…> оказала сопротивление и получила ранения. По информации администрации МБОУ СОШ № 68 города Челябинска, нападавший нанес повреждения себе», — сообщил источник.

По его данным, всех пострадавших доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Одну школьницу госпитализировали с проломленным черепом, сообщал Telegram-канал Shot. Девочка находится в реанимации.