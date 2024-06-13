Участок метро в Москве на Филевской линии закрыли из-за ливней

Движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» в Москве приостановили

В Москве закрыли участок метро на Филевской линии во время «сверхинтенсивных осадков». Об этом информировала пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение приостановили между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». В ведомстве уточнили, что меру приняли «для обеспечения безопасности».

На столицу 13 июня вновь обрушились ливни и грозы. В ЖК «Дмитровский парк» дорогу затопило настолько, что по ней поплыл автобус. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице перекрыли, водители пока вынуждены выбирать пути объезда.

За предыдущие сутки в Московской области выпало до 45% месячной нормы осадков.