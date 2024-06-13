До 45% июньской нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

Синоптик Тишковец: за сутки в Подмосковье выпало до 45% месячной нормы осадков

В некоторых округах Московской области за сутки выпало 45% июньской нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры Волоколамска (28 миллиметров), Можайска (35 миллиметров) и Солнечногорска (36 миллиметров) — 45% от всего положенного объема за июнь.

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге — 12 миллиметров, в Горках Ленинских — 20.

Всего в Центральной России, по данным Тишковца, выпало три четверти месячной нормы осадков. Их аномальное количество зафиксировали в Смоленской области (в Ельне — 41 миллиметр), Ярославской области (в Ростове — 31 миллиметр), Костроме (36 миллиметров), Ивановской и Калужской областях (в Кинешме — 23 миллиметра, в Мосальске — 26), Орловской и Тульской (в Верховье — 32 миллиметра, в Ефремове — 45 миллиметров) и в Брянской области (в Унече — 58 миллиметров).

По прогнозу синоптика, дожди продолжатся 13 июня.

«Эпицентр максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора дня выльется до 50 миллиметров осадков — это 71% от месячной нормы», — добавил Евгений Тишковец.

Метеорологи заранее предупреждали жителей Подмосковье о мегаливне, ожидавшемся 12 июня.