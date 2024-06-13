Очередная порция ливней с грозами обрушится на Москву

Синоптик Леус: в Москве будет облачно, местами грозы и до 23 градусов тепла

Москвичей и гостей столицы 13 июня ожидает преимущественно облачная погода. Местами пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до +23 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода в столице будет определяться тыловой прохладной частью уходящего на северо-восток волнового циклона», — сообщил синоптик.

В Москве температура воздуха будет варьироваться от +21 до +23 градусов, в области — +19…+24 градуса. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах он станет порывистым.

Дожди идут в столице уже несколько дней подряд. Накануне в городе разбушевалась непогода, несколько деревьев обрушились на людей. В Подмосковье отломившаяся часть ствола насмерть придавила дедушку и его девятилетнего внука, когда те укрывались от ливня.

