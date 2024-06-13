Плывущий по дороге автобус сняли на видео в московском ЖК «Дмитровский парк»

Видео 360.ru: автобус в Москве оказался наполовину под водой после ливня

В московском ЖК «Дмитровский парк» после сильных ливней затопило автомобили и автобус. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. Судя по кадрам, автобус буквально плывет по образовавшейся грязной «реке».

По словам местных жителей, оттуда успели выйти все пассажиры.

ЧП на Клязьминской улице прокомментировали в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Там уточнили, что «под скопление воды» попал автобус маршрута № 672 около 13:40.



«Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Водитель действовал в рамках должностной инструкции», — отметили в Дептрансе.

Там добавили, что на место приехали городские службы. Они принимают все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать подтопление и эвакуировать транспорт.

Движение по Клязьминской улице полностью перекрыли из-за воды на проезжей части после «сверхсильных осадков». Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Синоптики предупреждали о ливнях с грозами в Москве.