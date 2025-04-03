Участниц скандального интервью о «бизнес-плане с гробовыми» задержали в Томске

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали риелтора из Томска Марину Ситникову, которая рассказывала о схеме с «гробовыми» за участников СВО, и ее интервьюера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Несколько дней назад в интернете завирусился фрагмент интервью, в котором женщина, представляющаяся риелтором, рассказывает, что желающие купить квартиру могут завязать отношения с участниками СВО, выйти за них замуж и потом в случае их гибели получить восемь миллионов рублей.

Сама Ситникова заявила 360.ru, что ее фразу вырвали из контекста и что это была не ее собственная позиция, а горький сарказм в отношении бессовестных женщин, которые действительно так поступают. Она извинилась перед теми, кто неправильно истолковал ее слова.

На видео, опубликованном пресс-службой томской полиции, свои извинения принесла и женщина-интервьюер.

«Получилось правда ужасно, я прошу простить меня», — говорит она.

Ранее житель Подмосковья, потерявший в бою глаз, рассказал, как остался один. По его словам, пока он воевал, его супруга гуляла на боевые выплаты, а на его редкие звонки реагировала без особой радости. Затем, когда мужчина получил ранение, она отказалась помочь ему с билетом домой, сославшись, что на это якобы нет денег. Приехав домой, он узнал, что жена сняла с его счета все деньги, развелась и сменила замки.