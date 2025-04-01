«Мне искренне жаль парней». Риелтор из Томска назвала «бизнес-план с гробовыми» сарказмом

В Сети завирусилось видео, на котором томский риелтор Марина Ситникова порекомендовала женщинам «рабочую схему»: выходить замуж за участников специальной военной операции и ждать их гибели, чтобы получить 8 миллионов рублей «гробовых» для покупки квартиры. В беседе с 360.ru риелтор объяснила, что ее фраза по сути была вырвана из контекста.

Ситникова объяснила, что это было часовое интервью, из которого вырезали небольшую часть и использовали, видимо, для привлечения внимания.

«Мои слова по поводу бизнес-плана с участниками СВО были приняты за чистую монету, но это был, конечно, сарказм в сторону вот бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и используют. Я готова извиниться. Я просто сейчас прихожу в себя, потому что я это видео не выкладывала, это были материалы подкаста», — сказала она.

По словам риелтора, ее не так поняли. Она хотела осветить проблему, но иначе.

«Просто надо быть полоумной, чтобы действительно так считать. Я запишу обращение к людям. Это совершенно не то, что я имела в виду», — добавила она.

Само интервью не опубликовали, отметила Ситникова, только этот короткий ролик в виде вырезки для рекламы.

«Я всего лишь хотела осветить эту проблему, но сделала это неудачно. Это факт. И на самом деле мне искренне жаль парней, потому что это действительно так (выходят замуж ради выплат — прим. ред.) делают коварные женщины», — призналась Ситникова.

Ранее СК попросили проверить риэлтора, предложившую женщинам зарабатывать на погибших бойцах СВО.