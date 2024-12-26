«Я как бомж». Жена участника СВО похитила все его боевые выплаты и скрылась

Житель подмосковного Ступина, лишившийся глаза на СВО, рассказал, что жена гуляла на его боевые выплаты, а затем бросила его. Историю военного опубликовал портал Regions.ru .

«Я был под обстрелами с сослуживцами, а она за мой счет кутила. По морям ездила, присвоила мои кровные», — пожаловался мужчина.

Военный уточнил, что женился на женщине, у которой было двое детей после отношений с бывшим бандитом и мигрантом. Один ребенок страдает ДЦП. Участник спецоперации подчеркнул, что он согласился взять ответственность и за наследников возлюбленной, но она не оценила этот поступок.

Когда боец получил ранение и ему потребовалось лечение, супруга не помогла ему с покупкой билетов домой якобы из-за отсутствия средств. Позже он узнал, что жена сняла с его счета несколько миллионов рублей и расторгла с ним брак в одностороннем порядке. Более того, она сменила замки в квартире, где они жили вместе.

«Теперь же я с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег, работаю на вахте за 2500 под Ступино и схожу с ума от той несправедливости, которая произошла. И некому за меня заступиться, я как бомж», — заключил обманутый мужчина.

Участникам СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, ранее вручили награды.