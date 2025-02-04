Участниками поножовщины в гимназии в Екатеринбурге оказались 13-летние мальчики

МВД: драку с ножом в екатеринбургской гимназии устроили 13-летние школьники

Полиция раскрыла личности школьников, устроивших поножовщину в гимназии № 205 в Екатеринбурге. Об этом 360.ru сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сообщение о ЧП поступило в УМВД по Екатеринбургу от бригады скорой помощи в 12:43.

«Работающие на месте происшествия сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних уже установили личности участников конфликта. Это 13-летние мальчишки — одноклассники», — заявил Горелых.

Один из подростков оскорбил другого, завязалась драка. Потерпевший попытался убежать, когда увидел в руках у оппонента нож, но не успел.

По данным МВД, оба гимназиста на учете в полиции не состояли. Пострадавшего воспитывает мать, нападавший живет в полной семье. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения.

Помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил 360.ru, что специалисты устанавливают обстоятельства поножовщины в гимназии. На месте работают криминалисты.

Знакомый с ситуацией источник заявил, что причиной ссоры могли стать оскорбления матери одного из мальчиков со стороны другого подростка. После драки уроки продолжились.