«Начал плохо говорить про мать». Причиной поножовщины в школе на Урале стали оскорбления

По предварительным данным, причиной поножовщины, которую устроил один из учеников школы в Екатеринбурге, стали оскорбления его матери со стороны другого мальчика. Об этом 360.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Один ученик начал плохо говорить про мать второго ученика. И он его пырнул в спину. Лежит в реанимации», — добавил собеседник 360.ru.
Официально данные о состоянии мальчика пока не подтверждены. Мы обратились за официальным комментарием в региональный СКР, но на момент публикации новость получить его оперативно не удалось.
Все обстоятельства уточняются.
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