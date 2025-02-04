«Начал плохо говорить про мать». Причиной поножовщины в школе на Урале стали оскорбления

Источник 360.ru: ученик удалил второго ножом в школе на Урале за слова о матери

По предварительным данным, причиной поножовщины, которую устроил один из учеников школы в Екатеринбурге, стали оскорбления его матери со стороны другого мальчика. Об этом 360.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Один ученик начал плохо говорить про мать второго ученика. И он его пырнул в спину. Лежит в реанимации», — добавил собеседник 360.ru.

Официально данные о состоянии мальчика пока не подтверждены. Мы обратились за официальным комментарием в региональный СКР, но на момент публикации новость получить его оперативно не удалось.

Все обстоятельства уточняются.