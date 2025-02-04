Поножовщина не остановила уроки в екатеринбургской гимназии

В гимназии № 205 в Екатеринбурге продолжаются уроки после поножовщины, которую устроил один из учеников. Видео из образовательного заведения появилось в распоряжении 360.ru.
На ролике видно, что учебный процесс не прекратился — дети сидят на уроке, а за кадром учитель объясняет предмет. Автор видео также снял вид из окна — у школы стоит машина скорой помощи и реанимация.
По данным E1.ru, учеников гимназии попросили сохранять спокойствие. Эвакуация не проводилась.
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