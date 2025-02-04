В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом в спину

В Екатеринбурге школьник напал с ножом на одноклассника и ранил его в спину. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Потасовка произошла в гимназии № 205. Накануне школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них, после чего тот пришел на уроки с ножом.
«Один из учеников набросился на другого и ранил его в спину», — написали авторы материала.
На месте происшествия дежурят экстренные службы. Пострадавшего ребенка забрали в больницу.
В январе подросток попытался напасть на школу № 54 в Курске. Юноша пришел в учебное заведение с молотком, ножами и жидкостью для розжига. Суд заключил подростка под стражу до 9 марта 2025 года.
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