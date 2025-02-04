В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом в спину

Shot: школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьник напал с ножом на одноклассника и ранил его в спину. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Потасовка произошла в гимназии № 205. Накануне школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них, после чего тот пришел на уроки с ножом.

«Один из учеников набросился на другого и ранил его в спину», — написали авторы материала.

На месте происшествия дежурят экстренные службы. Пострадавшего ребенка забрали в больницу.

В январе подросток попытался напасть на школу № 54 в Курске. Юноша пришел в учебное заведение с молотком, ножами и жидкостью для розжига. Суд заключил подростка под стражу до 9 марта 2025 года.