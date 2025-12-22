Убитый в Москве генерал Сарваров был в базе «Миротворца»

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате взрыва на юге Москвы, был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Его называли «российским военным преступником».

Личные данные военного разместили на сайте 28 мая 2022 года. А 22 декабря 2025 года назначили датой «ликвидации».

В понедельник на юге Москвы прогремел взрыв, в результате которого пострадал человек и был поврежден автомобиль. Позже выяснилось, что погиб военнослужащий.

Среди версий убийства, рассматриваемых следствием, — заказ украинских спецслужб. Погибшим оказался генерал Сарваров, а взрывное устройство было установлено под днищем его машины. Террористы, предположительно, могли использовать магнитную мину.

Ранее местная жительница рассказала, что во время подрыва автомобиля на парковке на Ясеневой улице по ближайшему дому прокатилась волна вибрации. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.