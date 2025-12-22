«Вибрация по дому была». Очевидец рассказал подробности после взрыва авто генерала в Москве

В результате взрыва автомобиля на парковке по улице Ясеневой в Москве по ближайшему дому прокатилась волна вибрации. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

По ее словам, у ее машины в результате взрыва пострадала боковая сторона, задние фары и крыша.

«В 6:40 утра проснулись от хлопка, сильный взрыв, вибрация какая-то была. Запищала машина, выглянули и услышали сирены. Ребенок пошел в школу, муж вышел и увидел, что машина разбита», — сказала женщина.

Местная жительница отметила, что ей пока не объяснили действия по возмещению ущерба и пообещали рассказать все позже.

Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Также пострадали не менее семи припаркованных автомобилей. В Следственном комитете завели уголовное дело и не исключили причастность украинских спецслужб.