Последствия взрыва авто в Орехово-Борисове сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва автомобиля Kia на парковке ЖК в Орехеово-Борисове. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На видео видно поврежденную взрывом машину. Место ЧП оцепили, там работают сотрудники экстренных служб.

Водитель иномарки получил травмы: множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы. Сейчас пострадавшего пытаются спасти.

О взрыве стало известно утром 22 декабря, информацию подтвердили в Следственном комитете. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Очевидцы рассказали, что громкий взрыв прогремел в 06:55. Некоторые подумали об атаке беспилотника.