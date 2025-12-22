Последствия взрыва авто в Орехово-Борисове сняли на видео
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва автомобиля Kia на парковке ЖК в Орехеово-Борисове. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На видео видно поврежденную взрывом машину. Место ЧП оцепили, там работают сотрудники экстренных служб.
Водитель иномарки получил травмы: множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы. Сейчас пострадавшего пытаются спасти.
О взрыве стало известно утром 22 декабря, информацию подтвердили в Следственном комитете. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Очевидцы рассказали, что громкий взрыв прогремел в 06:55. Некоторые подумали об атаке беспилотника.