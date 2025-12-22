Машину генерала Сарварова в Москве могли подорвать магнитной миной

Террористы, предположительно связанные с украинскими спецслужбами, могли использовать магнитную мину для подрыва авто генерала Фанила Сарварова в Москве. Об этом сообщил «Коммерсант».

Покушение на начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил России совершили утром 22 декабря.

«Для этого террористы, вероятно, связанные с украинскими спецслужбами, использовали магнитную мину, которую заложили под автомобиль военного», — отметили авторы материала.

Спасти жизнь генерала не удалось — он скончался от полученных тяжелых травм.

По одной из версий следствия, автомобиль 56-летнего Сарварова могли подорвать представители СБУ. Злоумышленники установили взрывное устройство под днищем Kia.