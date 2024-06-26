«У нее дочь грудная». Мать с тремя детьми выбралась из окна сошедшего с рельсов поезда в Коми

Многодетная семья с грудным ребенком выжила в сошедшем с рельсов поезде в Коми

Фото: Freepik

Семья с тремя детьми оказалась в вагоне поезда, сошедшем с рельсов под Интой. Источник 360.ru рассказал, как пассажиры смогли покинуть транспортное средство после его крушения.

«Они выбрались из окна с тремя детьми. Они едут уже в Инту в этом же поезде (шесть вагонов всего осталось) по какой-то другой дороге <…> в Новороссийск. Они не пострадали. У нее дочь маленькая, грудная, на руках. Они выбрались, вещи свои забрали», — рассказал собеседник 360.ru.

Источник также сообщил, что состояние матери и детей нормальное

По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира.

Авария пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, произошла на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в среду, 26 июня.

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