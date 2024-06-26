Более 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Коми

Shot: в Коми при сходе поезда с рельсов пострадали 12 человек

При сходе поезда с рельсов в Коми пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot .

У четверых пострадавших диагностировали легкие ушибы. О состоянии еще восьми человек пока ничего неизвестно. Информации о жертвах не поступало.

Поезд сошел с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги, уточнили в пресс-службе РЖД. Пассажирский состав следовал по маршруту Воркута — Новороссийск. Движение поездов на участке, где случилось ЧП, временно приостановили. Очевидцы поделились кадрами с места событий.