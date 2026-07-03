У берегов Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0

У берегов Севастополя в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

По ее словам, подземный толчок с энергетическим классом 9,2 зафиксировали в 15 километрах от мыса Фиолент. Время события — 16:51 по московскому времени. Ощущалось ли землетрясение на суше, не уточняется. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

На прошлой неделе в Венесуэле произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга.

Число погибших при подземных толчках достигло почти двух тысяч человек, еще более трех тысяч пострадали. Также стихия разрушила сотни домов. В Венесуэле объявили недельный траур в память жертв землетрясения.