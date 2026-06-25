Сегодня 12:43 Венесуэла после удара стихии: последствия самого мощного землетрясения за 100 лет РСТ: информация о российских туристах на фоне ЧП в Венесуэле уточняется 0 0 0 Эксклюзив

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Вечером 24 июня 2026 года в Венесуэле произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Подробности — в материале 360.ru.

Обстановка в Венесуэле после землетрясения Стихия обрушилась на Венесуэлу вечером 24 июня — с разницей в 39 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга. В результате мощных подземных толчков в Каракасе обрушились несколько зданий, международный аэропорт Майкетия закрыли. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Корпорация Би-би-си показала кадры из Каракаса — на них видны руины нескольких зданий и фонарные столбы в клубах оседающей пыли. На улицах стоят люди, эвакуированные или самостоятельно покинувшие здания. СМИ сообщили о повреждении банка в Каракасе. По данным службы мониторинга NetBlocks, после землетрясения в Венесуэле возникли перебои с интернет-соединением. В северном штате Ла-Гуайра минимум 15 домов оказались полностью разрушены. Правительство объявило штат зоной бедствия. В регионе временно отменили учебные занятия и приостановили работу коммерческих и государственных структур, за исключением предприятий жизнеобеспечения.

Фото: Juan Carlos Hernandez / www.globallookpress.com

В сейсмоопасных районах Каракаса Альтамира и Палос Грандес также зафиксировали разрушения. Службы спасения, полицейские, пожарные и добровольцы гражданской защиты ведут разбор завалов и оказывают помощь пострадавшим. Власти призвали население покинуть поврежденные здания и не препятствовать движению транспорта. Урона подобного масштаба не фиксировали более 40 лет, что осложняет усилия по оказанию помощи пострадавшим. Землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим за последние 100 лет. Лишившихся жилья размещают в гостиницах и временных убежищах. Государственные и частные медучреждения оказывают экстренную помощь раненым. Населению посоветовали использовать цифровую платформу Benap для оперативной отправки сообщений о разрушениях жилого фонда и передачи сведений о пропавших без вести. Транзитное авиасообщение над Венесуэлой не осуществляется, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах региона Карибского бассейна. По словам журналиста Хейсона Раусео, столица Венесуэлы оказалась в эпицентре землетрясения — инфраструктура города серьезно пострадала. Также сильный урон получил город Валенсия.

Фото: Juan Carlos Hernandez / www.globallookpress.com

Жертвы и пострадавшие По последним официальным данным, жертвами стихии в Венесуэле стали 32 человека, более 700 получили травмы разной степени тяжести. Из-за плотности застройки и характера разрушений реальное число погибших может оказаться кратно выше и исчисляться тысячами. СМИ сообщили об обрушении главного восьмиэтажного здания отеля Hotel Eduard в Ла-Гуайре — Российский союз туриндустрии запросил информацию о путешественниках. «По предварительным данным туроператоров — членов РСТ, организованных туристов из России среди гостей Hotel Eduard нет. Информация о самостоятельных туристах и других гражданах России уточняется», — заявили 360.ru в союзе. Там добавили, что Ла-Гуайра не относится к числу популярных туристических направлений у российских путешественников и используется преимущественно как транспортный узел, обслуживающий международный аэропорт Каракаса. Основное место отдыха россиян в Венесуэле — остров Маргарита, расположенный на значительном удалении от пострадавшего района. Российские дипломаты в результате землетрясения не пострадали, сообщило посольство.

Разрушений на территории российской дипмиссии не имеется. Информация о пострадавших гражданах Российской Федерации выясняется. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны.

Реакция в мире Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который находится в заключении в США, призвал народ объединиться, помогать и защищать друг друга и восстанавливать разрушенное. Страна уже сталкивалась с серьезными испытаниями и сейчас справится благодаря вере, дисциплине и солидарности, подчеркнул глава государства. Посольство России призвало проживающих в Венесуэле граждан соблюдать спокойствие и меры личной безопасности. Ведомство рекомендовало следовать указаниям органов власти, а также подготовить сумку с документами, деньгами и средствами первой помощи. Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил солидарность венесуэльскому народу и сообщил, что правительство подготовило к отправке бригаду из 300 спасателей и врачей, 500 тонн оборудования и медикаментов для помощи после сильного землетрясения.

Фото: Juan Carlos Hernandez / www.globallookpress.com

Власти Боливии выразили надежду на успешное проведение поисково-спасательных операций. Администрация США поддерживает связь с властями Венесуэлы после землетрясения и готовится оказать помощь. Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил готовность посодействовать в ликвидации последствий стихии. США направляют в страну поисково-спасательные группы, медсредства и гумпомощь, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил глубокую озабоченность в связи с ЧП в Венесуэле. Он поручил МИД проработать возможные меры поддержки. Власти Доминиканской Республики тоже направят в Венесуэлу специализированные поисково-спасательные отряды Вооруженных сил для ликвидации последствий катастрофы. Кубинские медики, которые уже находятся в Венесуэле, начали оказывать экстренную помощь пострадавшим. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес выразил глубокие соболезнования правительству и народу. Италия заявила о готовности оказать поддержку Венесуэле и планирует обратиться к ЕС с запросом об активации механизма гражданской обороны. Эквадор направит Венесуэле гуманитарный груз, власти Испании при необходимости окажут Венесуэле экстренную помощь.

Фото: Juan Carlos Hernandez / www.globallookpress.com

Землетрясение в Японии Вслед за Венесуэлой землетрясение потрясло Японию. Подземные толчки зафиксировали 25 июня в 07:30 по местному времени (01:30 по московскому). Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 километров. Магнитуда составила 7,2. В Японии объявили угрозу цунами, но чуть позже предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность из-за риска афтершоков. В результате происшествия травмы получили шесть человек. Жалоб от российских туристов в Японии туроператорам не поступало, сообщили в РСТ. «Ситуация с туристами находится под полным контролем. Наши клиенты в безопасности. По данным на текущий момент, туристы ITM group находятся на острове Хонсю и не пострадали. Префектуры Аомори и Иватэ, где ощущались наиболее сильные толчки и зафиксированы пострадавшие, не входят в стандартные туристические маршруты компании и не были включены в текущие программы», — сообщил руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин.

Фото: Juan Carlos Hernandez / www.globallookpress.com

Движение скоростных поездов «Синкансэн» на северо-восточных направлениях временно приостановили для проверки безопасности. Туристам рекомендовали уточнять актуальное расписание и по возможности воздержаться от поездок в районы, затронутые землетрясением. Японские власти сформировали оперштаб, все службы работают в штатном режиме. Инфраструктура, в том числе атомная, работает без сбоев. В Токио, районе горы Фудзи и Кавагутико обстановка остается спокойной. «Туристы могли ощутить лишь отдаленные толчки, угрозы их жизни и здоровью нет. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и поддерживаем постоянный контакт с принимающей стороной», — добавил Подколзин. Основные туристические центры страны и наиболее популярные маршруты находятся на значительном удалении от района, где произошло землетрясение. Туроператоры продолжают следить за ситуацией и поддерживают связь с принимающими партнерами в Японии.