У Басманного суда в ожидании Бакальчука усилили меры безопасности

К зданию Басманного суда в Москве подтягиваются подразделения ОМОН. Кадры с обстановкой с места, где ожидают прибытия сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, оказались в распоряжении 360.ru.

По словам источника, у здания Басманного суда столпились представители СМИ, подтягиваются сотрудники ОМОН. В ожидании фигурантов дела по стрельбе у офиса Wildberries усилили меры безопасности.

Против Владислава Бакальчука возбудили уголовное дело по нескольким статьям, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Помимо Бакальчука, обвинения предъявили еще шести фигурантам дела. В результате перестрелки погибли два человека, несколько сотрудников компании остаются в больнице.