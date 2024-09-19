К зданию Басманного суда в Москве подтягиваются подразделения ОМОН. Кадры с обстановкой с места, где ожидают прибытия сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, оказались в распоряжении 360.ru.
По словам источника, у здания Басманного суда столпились представители СМИ, подтягиваются сотрудники ОМОН. В ожидании фигурантов дела по стрельбе у офиса Wildberries усилили меры безопасности.
Против Владислава Бакальчука возбудили уголовное дело по нескольким статьям, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Помимо Бакальчука, обвинения предъявили еще шести фигурантам дела. В результате перестрелки погибли два человека, несколько сотрудников компании остаются в больнице.
Подготовку к отопительному сезону завершили в Ленинском округе
Семь суток ареста получили 13 человек после несостоявшейся массовой драки в Тутаеве
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве
Выставка детских поделок из овощей и фруктов прошла в селе Барановское
Укладку асфальтового покрытия начали на бульваре Победы в Белоозерском
У Басманного суда в ожидании Бакальчука усилили меры безопасности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте