Турист из Петербурга утонул в Черном море в Абхазии
МЧС Абхазии: спустя три дня поисков спасатели нашли тело утонувшего петербуржца
В Абхазии спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры. Мужчину искали три дня, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Тело утонувшего россиянина нашли после трех дней поиска. Он утонул в Черном море 8 сентября.
«Прибыл в республику из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставлено в морг Гагрской районной больницы», — уточнили в МЧС республики.
Ранее в Челябинске утонул школьник. Утром он отправился на пробежку, но домой не вернулся. Его тело спасатели нашли в карьере на глубине двух метров.
Несколько дней назад житель Петрозаводска ценой собственной жизни спас немецкого туриста и его сына, тонувших в море, в Калининградской области.
До этого в Ростовской области утонул мужчина, работавший электромехаником на пароходе. Он упал за борт во время работы.