Турист из Петербурга утонул в Черном море в Абхазии

В Абхазии спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры. Мужчину искали три дня, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Тело утонувшего россиянина нашли после трех дней поиска. Он утонул в Черном море 8 сентября.

«Прибыл в республику из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставлено в морг Гагрской районной больницы», — уточнили в МЧС республики.

Ранее в Челябинске утонул школьник. Утром он отправился на пробежку, но домой не вернулся. Его тело спасатели нашли в карьере на глубине двух метров.

Несколько дней назад житель Петрозаводска ценой собственной жизни спас немецкого туриста и его сына, тонувших в море, в Калининградской области.

До этого в Ростовской области утонул мужчина, работавший электромехаником на пароходе. Он упал за борт во время работы.