Мужчина утонул во время работы на барже в Ростовской области

Несчастный случай с жителем Нижегородской области произошел накануне во время работ на барже в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Роструд.
Мужчина, работавший электромехаником на пароходе, вышел на палубу и упал за борт. Помощник капитана остановил двигатель плавсредства, чтобы вытащить нижегородца из водоема, однако спасти рабочего не удалось.
Сейчас в Роструде выясняют все детали и причины происшествия.
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