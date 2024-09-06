Мужчина утонул во время работы на барже в Ростовской области

Несчастный случай с жителем Нижегородской области произошел накануне во время работ на барже в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Роструд.

Мужчина, работавший электромехаником на пароходе, вышел на палубу и упал за борт. Помощник капитана остановил двигатель плавсредства, чтобы вытащить нижегородца из водоема, однако спасти рабочего не удалось.

Сейчас в Роструде выясняют все детали и причины происшествия.