Россиянин спас немца и его ребенка ценой собственной жизни

Kp.ru: житель Петрозаводска погиб, спасая немца и его сына под Калининградом

Житель Карелии спас гражданина Германии и его сына во время отпуска в Калининградской области, но погиб сам. Об этом сообщил сайт kp.ru .

По информации источника, ЧП произошло во время прогулки мужчины и его невесты по пляжу в конце июля. Местное МЧС распространило заявление об опасности купания из-за шторма, однако приехавшего в Калининградскую область жителя Германии погодные условия не испугали.

Вместе с сыном он полез в море, спустя некоторое время они начали тонуть. Крики ребенка услышал мужчина и бросился на помощь. В итоге ребенок отделался легким испугом, а его папу смогли откачать прибывшие врачи.

Однако жителю Петрозаводска спастись не удалось. На похороны пришли несколько сотен человек.

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