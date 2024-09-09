Подросток утонул в карьере в Челябинской области

В Челябинской области подросток отправился на пробежку и утонул в карьере

В карьере на окраине Карабаша в Челябинской области нашли тело 15-летнего подростка. Об этом сообщил местный сайт 74.ru .

Накануне утром школьник отправился на пробежку, но домой не вернулся. Спасатели воссоздали его маршрут и нашли тело в карьере на глубине двух метров. Якорем-кошкой погибшего вытащили на берег.

Городская прокуратура организовала проверку из-за случившегося.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами местного самоуправления в сфере обеспечения безопасного пребывания граждан на водных объектах», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет также выясняет обстоятельства происшествия.

В июле девятилетняя девочка утонула в реке Деме в Башкортостане на глазах у подруги, которая пыталась ее спасти.