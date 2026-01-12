Сегодня 16:51 Не только Усольцевы: куда пропадают россияне? Топ-5 странных историй 0 0 0 Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller / www.globallookpress.com Интересное

Россияне с конца сентября следят за поисками семьи Усольцевых: родители вместе с маленькой дочкой ушли поход к мистическому камню желаний на горе Мальвинка в Красноярском крае. С тех пор какие только версии пропажи не появлялись — и смерть от холода, и встреча с хищниками либо беглыми зэками, и задержание спецслужбами, и хорошо спланированный побег за границу. Однако это не единственное загадочное исчезновение. Топ-5 необычных историй собрал 360.ru.

Что случилось с Усольцевыми Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и корги Лада бесследно исчезли в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября. Семья приехала на турбазу «Геосфера», переночевала там, а днем на машине отправились в сторону скал Буратинка и Мальвинка. Обо всех передвижениях и планах Усольцева-старшая подробно рассказывала в соцсетях. Также она предупредила о путешествии старшего сына от первого брака. Добравшись до поселка Кутурчин, Усольцевы оставили там свою Skoda и дальше пошли пешком. С собой взяли небольшой рюкзак.

Маршрут был несложным, к тому же везде расставлены указатели. Проселочная дорога вела прямо к подножью горы, потом — под небольшим углом короткий путь наверх. Ежегодно, в том числе зимой, этот променад легко одолевают тысячи туристов. Но вот Усольцевы как в воду канули. На второй день после их пропажи началась беспрецедентная по масштабам, сложности и затраченным ресурсам поисково-спасательная операция. МЧС помогали опытные охотники, альпинисты, операторы дронов, волонтеры. Больше всего люди переживали за судьбу маленькой девочки. Однако никаких следов семьи до сих пор найти не удалось. Следствие предполагает, что Усольцевы стали жертвами несчастного случая. Правда, нет никаких вещественных доказательств или следов, указывающих на такой вариант событий. Нападение диких животных тоже вызывает сомнения, ведь тогда бы остались следы борьбы, крови, клочья одежды в конце концов.

Фото: Фото со страницы Ирины Усольцевой / «ВКонтакте»

Поскольку глава семьи был бизнесменом, его могли «заказать» убийце, а тот расправился заодно с женой и дочерью, после чего скрыл следы преступления. Либо из-за неудачи в делах Усольцевы просто бросили все и сбежали в другую страну, благо их стали искать не сразу, так что была фора. Но эти версии тоже выглядят сомнительными. Есть и совершенно фантастические предположения. Например, что Усольцевы наткнулись на какую-то секту или общину староверов. Последние живут в труднодоступных местах и не жалуют чужаков. Так что семья либо попала в плен, либо по своей воле присоединились к отшельникам. И, разумеется, существуют версии о секретной базе ФСБ, НЛО, йети и лесных духах.

Фото: Поиски семьи Усольцевых / Пресс-служба МЧС

Пропавший под Красноярском рыбак Той же осенью в том же Партизанском районе Красноярского края перестал выходить на связь 54-летний рыбак. Он приехал на станцию Кой, прихватив лодку и продукты. Собирался сплавиться до Лукашей и вернуться уже на следующей день, 19 октября. Но неожиданно для всех пропал. Родственники обратились в экстренные службы. Спасатели обследовали 15 километров вдоль берега реки Маны и обнаружили на суше лодку рыбака, но ни его самого, ни каких-то следов найти не получилось. Через две недели, после исследования 65 километров реки и 50 километров берегов, протока и дна с эхолотом, удалось найти тело. Оно находилось примерно в 10 километрах от места пропажи семьи Усольцевых. После местность под Красноярском начали называть «заколдованной» и новым Бермудским треугольником.

Фото: КГКУ «Спасатель» / РИА «Новости»

Потерявшийся грибник Красноярские леса могут быть опасны даже для профессионалов. В конце августа 2019 году там пропал 67-летний КМС по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин. С четырьмя друзьями он приехал в лес возле поселка Мина, опять же, Партизанского района. Компания разделилась: мужчины разошлись кто куда собирать грибы и ягоды. Шатыгин так и не вернулся к машине. Друзья принялись искать его самостоятельно, но пришлось свернуть поиски: к вечеру начался дождь и потемнело. На следующий день спасатели и волонтеры прочесали естность — безуспешно. Через пару недель пропавшего встретили местные жители и предложили помочь найти путь домой. Мужчина отказался и быстро ушел. Больше Шатыгина никто не видел, даже его вещей и следов не нашли, хотя поиски вели до ноября, пока снег не засыпал все дороги. Некоторые полагают, будто у пропавшего была деменция — потому при очередном обострении сбежал ото всех. А выбраться уже не хватило ни сил, не рассудка.

Фото: Andreas Vitting / www.globallookpress.com

Побег Шеймовых Еще во времена Советского Союза случилось одно громкое исчезновение целой семьи. Весенним вечером майор КГБ Виктор Шеймов предупредил начальство, что в выходные до него не дозвониться: едет с домочадцами к другу на дачу, а там нет телефона. Все бы ничего, но в понедельник комитетчик на работе не появился. Год был 1980-й, все силы брошены на подготовку к XXII летней Олимпиаде. И тут без вести пропадает начальника отдела шифровальной связи зарубежных посольств СССР! Да не один, а с женой и пятилетней дочкой. Дома осталась недомытая посуда, в холодильнике лежали продукты, документы тоже были на месте. Словно хозяева ушли ненадолго и скоро вернутся. Найти Шеймовых не удалось. Были подозрения, что майора и его близких похитили, убили и тщательно замели следы. Подобный случай был зимой: сотрудники линейного отдела милиции на станции метро «Ждановская» (ныне — «Выхино») насмерть забили прохожего ради дефицитных продуктов, которые он вез. Погибший оказался сотрудником КГБ. Убийц приговорили к расстрелу.

Фото: Здание КГБ (теперь ФСБ) на Лубянской площади. Alexander Chaplygin / www.globallookpress.com

Через восемь лет после пропажи Шеймовых выяснилось, что семья жива и здравствует в Америке. Майор в 1979 году, во время командировки в Варшаву, нашел представителей ЦРУ и предложил продать свои знания советского специалиста по шифрованию. Цена вопроса: миллион долларов и организации побега из Москвы. Говорят, в операции участвовали все резиденты американских спецслужб при посольстве США в Москве. Шеймова тщательно загримировали, оформили ему документы пилота американского лайнера. Жену и дочь упаковали в контейнеры американского посольства, которые не подлежали проверке, и погрузили на тот же борт. Перебравшись через океан, Шеймову сделали пластическую операцию и окончательно поменяли внешность. Семью поселили в коттедж, и скоро предатель уже мелькал на телевидении, рассказывая об «ужасах жизни в СССР». Уверял, что всемогущее КГБ даже пыталось отравить папу римского Иоанна Павла II. Вот только верить экс-майору перестали довольно быстро. Он умудрился рассориться с благодетелями из ЦРУ и подал на них в суд: вместо обещанного миллиона предателю заплатили всего 200 тысяч (бесплатные кров, машину и образование Шеймов учитывать отказался). И перебежчик добился выплат. В начале 1990-х к нему переехали родители и сестра. Умер Шеймов в 2019 году в своем доме в штате Вирджиния.

Фото: Виктор Шеймов / Википедия

Гибель группы Дятлова Пожалуй, самая известная пропажа в тайге связана с группой Игоря Дятлова. В начале 1959 года туристы — студенты и недавние выпускники вузов — отправились в лыжный поход по Северному Уралу. В ночь с 1 на 2 февраля на склоне горы Холатчахль молодые люди остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала. Группа не дала о себе знать в условленное время. Начались поиски. Из-за травмы ноги 10-й член экспедиции был вынужден вернуться — он-то и рассказал, где расстался с друзьями и как был проложен маршрут. Только в конце февраля удалось найти почти занесенную снегом палатку дятловцев. Один из скатов был разрезан и порван, но вещи и документы уцелели.

Фото: Частично раскопанная от снега палатка группы Дятлова, 26 февраля 1959 года / Публичное достояние

На следующий день в полутора километрах от палатки нашли первые два тела. Они лежали рядом друг с другом около остатков небольшого костра. Оба парня были раздеты, вокруг разбросаны мелкие вещи и обрывки одежды, частью обгоревшие. Примерно в 300 метрах обнаружили погибшего Дятлова. На лице был ледяной нарост, означавший, что перед смертью он дышал в снег. Вечером разыскная собака отрыла в снегу тело одной из девушек. Она была тепло одета, но без обуви, на лице — признаки кровотечения из носа. Неподалеку под снегом лежал еще один парень из экспедиции — его нашли спустя пару дней, 5 марта. На лице тоже был нарост и кровь в носу. Похоже, все трое погибли на пути к палатке.

Фото: Рассекреченные материалы уголовного дела и расследования гибели группы Игоря Дятлова, 2019 год. Павел Лисицын / РИА «Новости»

Тела остальных туристов удалось найти только в мае. Странные обстоятельства их гибели вспомнили в эпоху перестроечных охот СМИ за сенсациями и не могут забыть по сей день. Причиной гибели группы называли инопланетян, кровожадных охотников манси, некие природные аномалии, происки врагов и тайные эксперименты КГБ. На волне интереса выпустили несколько ужасных фильмов, много документалок и гору книг. Точку в деле поставила Генпрокуратура России: двухлетнее расследование установило, что группа Дятлова покинула палатку из-за обрушившейся лавины. По причине плохой видимости туристы не смогли вернуться к своему укрытию и погибли в борьбе с тяжелыми погодными условиями. Разумеется, официальная версия не удовлетворила конспирологов, так что новые фантазии на печальную тему уже на подходе.