Труп пенсионера нашли под Гатчиной. Семья обвинила его в насилии над внучкой

В садоводческом товариществе «Кировец-2» в Гатчинском районе Ленинградской области на дачном участке нашли тело пожилого мужчины. Незадолго до гибели его обвинили в насилии над девятилетней девочкой, но падчерица погибшего сказала 360.ru, что это неправда.

«Ничего рассказывать не могу. Могу только сказать, что поданы встречные иски. И то, что он приставал к девочке, это оговор», — подчеркнула она.

Как сообщила «Фонтанка», следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Поводом для этого стало заявление 34-летней жительницы Ленинградской области, которая сообщила, что сожитель матери насиловал ее девятилетнюю дочь.

Мужчина перестал выходить на связь, и с 10 марта его местонахождение оставалось неизвестным. Спустя три дня тело пенсионера обнаружили в котельной на дачном участке его брата.

Ранее в Гатчинском районе Ленобласти обнаружили тело 32-летней женщины, которая работала продавцом в алкомаркете Санкт-Петербурга. Полиция заподозрила в убийстве 40-летнего земляка жертвы. Правоохранители возбудили уголовное дело.