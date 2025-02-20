Тело продавщицы из Петербурга нашли в Гатчине

В Гатчинском районе Ленобласти обнаружили тело 32-летней женщины, которая работала продавцом в алкомаркете Санкт-Петербурга. Об этом рассказал сайт 78.ru .

Как уточнил «Петроград», в начале февраля брат погибшей обратился в полицию и рассказал, что его родственница не вернулась домой после работы. Полиция заподозрила в убийстве 40-летнего земляка жертвы, который успел покинуть страну.

Правоохранители задержали мужчину в его родном регионе. После он дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.