Троллейбус сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Кирове

В Кирове троллейбус сбил 81-летнего мужчину, переходившего улицу Воровского по зебре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Пешеход получил травмы, его отправили в больницу.
Движение на этом переходе регулируется светофором, поэтому инспекторам еще предстоит установить, на какой сигнал мужчина пытался перейти дорогу и кто виновен в аварии.
Ранее в Санкт-Петербурге троллейбус насмерть сбил 44-летнюю петербурженку, которая внезапно захотела перейти Гороховую улицу в неустановленном месте, не смотря при этом по сторонам. Водительница попыталась избежать столкновения, но не успела ничего сделать.
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