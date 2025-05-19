Троллейбус сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Кирове

В Кирове троллейбус сбил 81-летнего мужчину, переходившего улицу Воровского по зебре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Пешеход получил травмы, его отправили в больницу.

Движение на этом переходе регулируется светофором, поэтому инспекторам еще предстоит установить, на какой сигнал мужчина пытался перейти дорогу и кто виновен в аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге троллейбус насмерть сбил 44-летнюю петербурженку, которая внезапно захотела перейти Гороховую улицу в неустановленном месте, не смотря при этом по сторонам. Водительница попыталась избежать столкновения, но не успела ничего сделать.