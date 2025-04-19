Троллейбус насмерть сбил петербурженку в центре города

В Санкт-Петербурге 44-летняя женщина попала под колеса троллейбуса и погибла. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу.

ДТП произошло утром на Гороховой улице. Троллейбусом управляла 43-летняя женщина-водитель. По данным МВД, пешеход неожиданно вышла на проезжую часть в неположенном для перехода дороги месте и попала под транспортное средство.

«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — добавили в пресс-службе.

Полиция начала проверку. На опубликованных кадрах видно, как женщина переходила дорогу, не смотря по сторонам, и не заметила приближавшийся троллейбус. Водитель пыталась свернуть с пути и остановиться, но не успела.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай насмерть сбил пожилую женщину. Пенсионерка переходила трамвайные пути на проспекте Стачек. Ее попытка перебежать дорогу попала на видео.