Трое осужденных пытались заблокировать сотрудников колонии в ДНР

Трое осужденных попытались заблокировать сотрудников колонии № 12 в Енакиеве, не давая им исполнять обязанности. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

По заявлению представителей ведомства, сотрудники колонии дали отпор и восстановили штатный режим работы учреждения. Никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области осужденный за кражу покинул территорию колонии-поселения, чтобы сходить в магазин, и сбежал. Отыскать его пока не удалось.

А в Мордовии в колонии заключенные устроили банкет с салатами, пиццами, шашлыками и сладостями. ФСИН начала проверку.

Кроме того, врио начальника колонии в Ростове-на-Дону, в которой в июне произошел бунт, уволили с должности без права восстановления. Также он стал фигурантом уголовного дела о халатности.