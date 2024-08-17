Заключенный пошел в магазин и сбежал из ростовской колонии

Правоохранители объявили в розыск осужденного, сбежавшего из колонии-поселения № 8 в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

По данным ФСИН, о пропаже 37-летнего заключенного стало известно 13 августа. Из отличительных примет у него есть шрам от пореза на внутренней стороне левой руки. Мужчина был одет в темно-синюю рубашку и длинную кофту. У него с собой была серая барсетка.

В ведомстве уточнили, что мужчина покинул территорию колонии, чтобы посетить продуктовый магазин. К назначенному времени он не вернулся.

Ранее из следственного изолятора в Новокузнецке сбежал ранее судимый преступник. Он отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию. Мужчина устроил побег, когда вышел на работу.