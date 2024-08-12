Заключенные устроили пир с пиццей и шашлыками в мордовской колонии

«Известия»: заключенные устроили банкет с шашлыками в колонии в Мордовии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку после банкета заключенных в одной из исправительных колоний Мордовии. Об этом сообщила газета «Известия» .

Издание опубликовало фото, на котором видно, как арестанты сидели за столом и отмечали праздник. В меню оказались шашлыки, салаты, пиццы и сладости. Снимок сделали 20 июля 2024 года с помощью видеокамеры в ИК-7.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — заявили во ФСИН.

Как отметил адвокат Павел Корнияко в беседе с газетой, времяпровождение заключенных регламентируется правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Эти правила утверждают как нормативные документы, так и распоряжения начальника колонии.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали обыскивать заключенных в ростовском СИЗО. Там террористы устроили захват заложников. Силовики стали искать у арестантов запрещенные предметы.