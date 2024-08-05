Врио начальника ростовского СИЗО-1 уволили и возбудили уголовное дело

Временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности без права на восстановление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Ранее его отстранили от работы на время следствия после захвата заложников террористами. Как отметили в публикации, сразу после ЧП он ушел на больничный якобы из-за перелома ноги. В минувшую пятницу мужчина вернулся на работу. В этот же день его уволили.

В отношении Заболотнева возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Он стал врио начальника СИЗО в апреле. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

ЧП в ростовском СИЗО произошло 16 июня. Террористы взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.