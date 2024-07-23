Три ребенка и 13 взрослых утонули в водоемах России за сутки

МЧС: в водоемах России за сутки погибли 16 человек, в том числе три ребенка

В водоемах страны за прошедшие сутки погибли 16 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Один из случаев произошел в Сыктывкаре. Двое подростков ушли купаться за оборудованный пляж. Одного из друзей успели вытащить местные спасатели, второго парня спасти не удалось.

«В Вологде 17-летний парень купался и пропал из виду. Взрослых рядом не было. Его тело вытащили спасатели», — передали в МЧС.

Еще одно происшествие зафиксировали в пензенском селе Засечное. Компания на арендованной лодке заплыла на четыре метра за буйки. Молодой парень решил нырнуть с лодки, но утонул.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Ранее купание в российских водоемах закончилось летальным исходом для 40 человек, среди которых — двое детей. Троих утопленников спасатели вытащили из карьера в Улан-Удэ.

Спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки, купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных для этого местах.