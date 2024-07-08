Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасного отдыха на воде

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Щетинина, жителям и гостям региона следует выбирать для купания только оборудованные пляжи. В таких местах отдыхающим доступны зонтики, лежаки, есть туалеты, на пляжах дежурят медики, а за безопасностью следят спасатели. А чтобы приятный отдых не закончился неприятностями, необходимо соблюдать несколько правил.

«Лучше всего купаться в ясную и безветренную погоду при температуре воды от 18-19 градусов, воздуха — от 25 градусов, а находиться в воде 15-20 минут. Заходить в водоем нужно постепенно, чтобы не было спазма сосудов, если же есть недомогание, то лучше провести время на берегу под зонтиком или обратиться к врачу», — рассказал Щетинин.

Он добавил, что взрослым необходимо запретить детям играть в воде и подавать ложные крики о помощи. Также запрещено заплывать за буйки, купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты и плавать на пути лодок и судов.

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