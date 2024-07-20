Спасатели вытащили трех утопленников из карьера в Улан-Удэ

Тела трех утонувших мужчин подняли спасатели из карьера в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что рядом с водоемом стоит знак. Он указывает, что купание в карьере запрещено. Но это не остановило местных жителей, которые бросились в воду. В результате на поверхность никто не всплыл.

В пресс-службе попросили жителей не использовать для купания необорудованные места из-за огромных рисков для жизни. Кроме того, не стоит идти в водоем после употребления алкоголя. Также спасатели попросили не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха у водоемов и внимательно следить за детьми.

Начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук заявил, что с начала года в городе утонули 10 взрослых и один ребенок. По его словам, все смертельные случаи произошли в местах, не оборудованных для купания.