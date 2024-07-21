МЧС подсчитало число утонувших за сутки в российских водоемах

МЧС заявило о 40 погибших за сутки во время купания в водоемах России

Купание в российских водоемах за минувшие сутки закончилось летальным исходом для 40 человек, среди которых — двое детей. Такую статистику привела пресс-служба МЧС России.

В Бурятии за сутки утонули четыре человека. Одного унесло течение реки Хилок, еще трех утопленников достали из карьера в Улан-Удэ.

Жители Тувы вытащили из Енисея тело погибшего мужчины. Еще одного тонущего в реке рыбака увидели в Красноярском крае. Его поисками сейчас занимаются водолазы.

Утопленник всплыл рядом с оборудованным пляжем на острове Инзер в Башкирии. В воду он бросился на соседнем берегу, где установлены знаки «Купание запрещено». Еще один труп нашли на озере Пионерском в Алтайском крае. В реке Сергинке Пермского края утонул участник компании, отдыхавшей в необорудованном для купания месте.

Житель Мордовии полез в пруд села Пушкино после распития алкоголя. Во время заплыва он пошел ко дну. Ростовские спасатели продолжили поиски 15-летнего подростка, который пошел купаться на Дон с мамой в непредназначенном для этого месте.

Также утонувших нашли в Мурманской области, Хабаровском крае, Калмыкии и других регионах. Ведомство призвало россиян соблюдать правила безопасности на воде.

В минувшую субботу, 20 июля, проходившие по Волге теплоход «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись около базы отдыха Чайка в Самарской области. По данным спасателей, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. Проверку аварии на воде начали сотрудники следственного управления на транспорте.