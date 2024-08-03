Участок федеральной трассы перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления

Проходящий через Мухоршибирский район Бурятии участок федеральной автодороги Р-258 «Байкал» с 556-го по 587-й километр закрыли для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД .

В ведомстве пояснили, что причиной стала угроза подтопления из-за перелива воды через дамбу Хонхолойского водохранилища. Сотрудники полиции выехали на дежурства в населенные пункты, попадающие в зону затопления.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что перелив через дамбу угрожает пяти населенным пунктам, но самый большой риск есть для села Хонхолой. Он добавил, что на место отправилась техника для наращивания дамбы, но угроза прихода воды остается.

Глава республики подчеркнул, что в пункты временного размещения уже привезли жителей улуса Бом, чьи дома попали в зону подтопления.

Цыденов пояснил, что причиной переполнения водохранилища стал спуск горных вод в реку Ильку и ее приток Ара-Кижу. Обе они вышли из берегов и смыли два автомобильных моста в Заиграевском районе, где ввели режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля временную дамбу прорвало на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. В результате происшествия погибли четыре человека, более 10 получили травмы. По данным МЧС, потоки воды размыли перемычку между 10-м и 11-м шлюзами, установленными на время ремонта.