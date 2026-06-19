Три человека пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Стамбула

Как минимум трех человек госпитализировали после схода поезда с рельсов в метро Стамбула. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV .

Авария произошла вечером 19 июня на линии М4 в районе Бостанджи в азиатской части города. Состав следовал из муниципалитета Кадыкей в аэропорт Сабихи Гекчен.

Пассажиров вывели из поезда и эвакуировали по тоннелю. После схода вагонов движение на линии временно остановили, чтобы специалисты могли осмотреть путь и провести необходимые работы.

Предварительно, причиной аварии стала неисправность стрелочного перевода. Все обстоятельства произошедшего установят специалисты после проверки.

Ранее на станции Чулымка в Красноярском крае с рельсов сошли локомотив и два груженных углем вагона. Они не опрокинулись, информации о пострадавших не поступало.