Два грузовых вагона и тепловоз сошли с рельсов в Красноярском крае

В Красноярском крае на станции Чулымка локомотив и два вагона, груженых углем, сошли с рельсов без опрокидывания. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, вчера около 22 часов местного времени на путях общего пользования в Курагинском районе Красноярского края при отправлении грузового поезда со станции Кошурниково произошел сход с пути двух вагонов, груженых углем, и маневрового локомотива», — уточнили в надзорном ведомстве.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. На станции обошлось без задержки движения поездов.

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Ведется проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Пермском крае электропоезд, следующий из Перми на станцию Чусовская, останавливался из-за оползня, завалившего пути.